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1 час назад

Джокович снова оказался под арестом

Первую ракетку мира Новака Джоковича арестовали в Австралии сразу после освобождения и готовят к депортации. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом рассказала журналист Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста.

Известно, что сотрудники австралийской службы пришли в офис юристов спортсмена и задержали его. Выслать из страны его могут по линии министерства иммиграции Австралии.

Суд решил судьбу Джоковича в Австралии

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации. Сам Джокович до сих пор не раскрыл свой статус, и, предположительно, не прививался. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна и не имел права покидать территорию гостиницы.

10 января суд удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.

Теннис,Видео,Новак Джокович,
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