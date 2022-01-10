Первую ракетку мира Новака Джоковича арестовали в Австралии сразу после освобождения и готовят к депортации. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом рассказала журналист Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста.

Известно, что сотрудники австралийской службы пришли в офис юристов спортсмена и задержали его. Выслать из страны его могут по линии министерства иммиграции Австралии.

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации. Сам Джокович до сих пор не раскрыл свой статус, и, предположительно, не прививался. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна и не имел права покидать территорию гостиницы.