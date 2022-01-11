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1 час назад

Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде

Россиянка Людмила Самсонова обыграла египтянку Маяр Шериф в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Самсонова вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Фото: EPAEPA

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 23-летней россиянки, посеянной на турнире под восьмым номером. Во втором круге Самсонова сыграет с Нурией Паррисас-Диас из Испании. Встреча состоится 12 января.

Самсонова занимает 39-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021).

25-летняя Шериф занимает 63-е место в рейтинге WTA. Она выходила во второй круг Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.

Турнир в Аделаиде завершится 15 января. Его призовой фонд составляет $239 тыс. В 2021 году победительницей турнира стала представительница Польши Ига Свёнтек.

Теннис,Людмила Самсонова,
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