Джокович предоставил ложную информацию о ПЦР-тесте

«Идентификатор у положительного теста (7371999) от 16 декабря больше, чем у отрицательного теста от 22 декабря (7320919). Тест, который якобы был выполнен раньше, был введен в систему позже», — говорится в статье.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.