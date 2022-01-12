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40 минут назад

Скрывавший COVID Джокович может получить три года тюрьмы

Первая ракетка мира Новак Джокович признал, что в декабре дал интервью и принял участие в фотосессии французского издания L'Equipe, хотя уже знал, что сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Как заявляет журналистка Карен Свини в Twitter, в Сербии нарушение антиковидных мер предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до трех лет.

Скрывавший COVID Джокович может получить три года тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в своем Instagram Джокович признался, что получил положительный ПЦР-тест 17 декабря. 18 декабря он давал интервью в своем теннисном центре в Белграде.

«Я отменил все остальные мероприятия. Чувствовал, что должен дать интервью, чтобы не подводить журналиста. Во время интервью я был в маске и соблюдал дистанцию», — сказал он, отметив, что допустил ошибку и интервью нужно было отменить.

В L'Equipe заявили, что во время интервью Джокович был в маске и отказался ее снять, когда его попросили сделать фото во время разговора. Однако потом по ходу фотосессии он снял средство защиты. Кроме того, он не предупредил о своем положительном тесте на коронавирус.

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации.

10 января суд удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Однако позднее стало известно о положительном ПЦР-тесте спортсмена, а его снова задержали. В Австралии ему грозит до года тюрьмы за предоставление ложной информации.

Теннис,Новак Джокович,
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