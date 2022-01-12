Скандал вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича не утихает. Немецкое издание Der Spiegel поставило под сомнение подлинность результата ПЦР-теста сербского спортсмена, а за подлог данных о своих передвижениях Джоковичу может грозить до 12 месяцев тюрьмы. Сам теннисист признался, что знал о своем заболевании, когда давал интервью изданию L'Equipe.

Участие Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии долгое время оставалось под большим вопросом – на турнир могут приехать только теннисисты, которые вакцинировались. Первая ракетка мира делать прививку категорически отказался, ссылаясь на медицинские показания, однако не раскрывая их. С полученным медотводом серб получил исключительное право сыграть на Australian Open.

Однако после прибытия в Мельбурн у Джоковича возникло много проблем. Спортсмен не смог пройти паспортный контроль в аэропорту и был задержан, его отправили в иммиграционный изолятор и аннулировали визу. В скором времени спортсмена должны были депортировать из страны, однако сербская сторона подала апелляцию, которую удовлетворил суд Мельбурна.

Таким образом, Джокович вновь получил право выступить на Открытом чемпионате. Решение судьи было вынесено из-за процессуальных нарушений со стороны представителей МВД Австралии, которые не дали теннисисту в аэропорту возможности предоставить нужные документы в свою защиту, а также не позволили проконсультироваться с юристами.

Однако виза спортсмена может быть аннулирована повторно – такое решение имеет право вынести министр. Одной из причин повторного аннулирования визы может стать то, что при въезде в Австралию Джокович указал, что не бывал в других странах за две недели до прилета. По информации The Australian, это является ложью. В том случае, если будет доказана недостоверность предоставленных сведений, теннисисту может грозить до 12 месяцев тюремного заключения – это максимальное наказание за подобное правонарушение.

Сам Джокович заявил, что неверные данные – это человеческая ошибка, и его команда уже предоставила всю дополнительную информацию для урегулирования этого вопроса.

"Что касается моей туристической декларации, она была подана моей командой от моего имени, о чем я сказал сотрудникам иммиграционной службы по прибытии, и мой агент искренне извиняется за административную ошибку, связанную с неправильной отметкой в графе о моем предыдущем месте пребывания до приезда в Австралию. Это была человеческая ошибка, и уж точно неумышленная. Мы живем в трудное время в условиях глобальной пандемии, и иногда могут возникать такие ошибки", - заявил теннисист.

Сомнения у СМИ вызвал и ПЦР-тест Джоковича. Изначально сообщалось, что в декабре прошлого года теннисист перенес коронавирусную инфекцию, однако немецкое издание Der Spiegel выразило сомнение в подлинности анализов. Тест Джоковича был внесен в базу Сербии с задержкой в 10 дней — 26 декабря. Предположительно, что QR-код положительного теста, опубликованный на сайте сербской администрации, изначально указывал на отрицательный результат, лишь спустя некоторое время его статус сменился на "положительный".

"Я хочу обратить внимание на продолжающуюся дезинформацию о моей деятельности и посещении мероприятий в декабре перед моим положительным тестом на коронавирус. Эту дезинформацию нужно исправить, в частности, чтобы снизить общественное беспокойство по поводу моего пребывания в Австралии, а также для решения вопросов, которые причиняют боль и беспокойство моей семье. Я хочу подчеркнуть, что изо всех сил старался обеспечить безопасность всех и выполнять свое обязательство по тестированию", - сказал Джокович.

Теннисист отметил, что 14 декабря посетил баскетбольный матч в Белграде, после которого стало известно, что несколько людей, присутствовавших на игре, были заражены COVID-19. 16-го числа Джокович, у которого не было симптомов заболевания, сдал экспресс-тест на антиген, давший отрицательный результат. В тот же день спортсмен сдал официальный и одобренный ПЦР-тест. На следующий день первая ракетка мира сдал экспресс-тест на антиген перед поездкой на мероприятие, анализ также показал отрицательный результат. Причем до 17-го числа он не получал известий о положительном результате ПЦР-теста.

"На следующий день, 18 декабря, я находился в своем теннисном центре в Белграде, чтобы выполнить давнее обязательство по интервью и фотосессии для журнала L'Equipe. Я отменил все остальные мероприятия, кроме этого. Я чувствовал, что обязан дать интервью L'Equipe, так как не хотел подводить журналиста, но соблюдал социальную дистанцию и был в маске, за исключением тех моментов, когда меня фотографировали. После интервью я изолировался дома, но понял, что сделал ошибку, и согласен, что должен был перенести это мероприятие", - заключил спортсмен.

11 января впервые с начала разгоревшегося скандала высказалась Ассоциация теннисистов-профессионалов. Организация отметила, что полностью уважает жертвы, которые понес народ Австралии с начала пандемии коронавирусной инфекции, и понимает строгую политику въезда в страну. А осложнения, которые возникли с въездом теннисистов в Австралию, указали на необходимость более четкого понимания всех правил.

"Отправляясь в Мельбурн, Новак Джокович полагал, что ему было предоставлено необходимое медицинское освобождение, которое не нарушает правил въезда в страну. Серия событий, приведших к судебному заседанию в понедельник, нанесла ущерб всем фронтам, в том числе подготовке Новака к Australian Open. Запросы на медицинское освобождение игроков подаются независимо от ATP, однако мы находимся в постоянном контакте с Tennis Australia, чтобы добиться ясности всего этого процесса. Мы приветствуем результаты слушаний в понедельник и с нетерпением ждем нескольких захватывающих недель тенниса впереди", - указано в заявлении на официальном сайте ATP.

Ассоциация также отметила, что продолжает настоятельно рекомендовать теннисистам прививаться, поскольку такая мера необходима для спорта, чтобы победить пандемию. В заявлении подчеркнуто, что это соответствует глобальным правилам, которые в скором времени будут ужесточены.

Джокович из-за своей политики о вакцинировании может понести не только имиджевые потери. Tennis Head сообщает, что некоторые спонсоры внимательно следят за разворачивающейся ситуацией вокруг теннисиста. Если первая ракетка мира будет дальше выражать активный отказ от вакцинирования, то компании могут расторгнуть с ним контракты, что может повлечь за собой убытки в размере $30 млн.