Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

СМИ узнали о «несоответствии» дат теста Джоковича на коронавирус

Несоответствие дат теста на коронавирус в заявлении на австралийскую визу сербского теннисиста Новака Джоковича и его QR-кода вызвало вопросы у австралийского правительства. Об этом сообщает газета The Age со ссылкой на директора компании по кибербезопасности Internet 2.0 Роберта Поттера.

СМИ узнали о «несоответствии» дат теста Джоковича на коронавирус
Фото:  Patrick Hamilton, BelgaNewsAgen, globallookpress Patrick Hamilton, BelgaNewsAgen, globallookpress

В частности, в анкете была указано, что 16 декабря спортсмен получил положительный результат анализа на COVID-19. Это, по словам Джоковича, и дало ему исключение от прививки. Однако ссылка QR-кода, которая ведет на сайт Института общественного здоровья Сербии, определяет другую дату - 26 декабря.

«Отбивка времени в рамках QR-кода с положительным результатом анализа не соответствует представленным документам», - цитирует РИА Новости Поттера.

При этом дата получения отрицательного результата теста соответствует информации, указанной теннисистом при оформлении документов на въезд в Австралию. Из-за таких нестыковок правительство Австралии еще не решило, будет ли оно повторно аннулировать визу теннисиста.

Известного теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл на турнир Australian Open. Теннисист предоставил медицинский отвод от прививки. Который вызвал вопросы у иммиграционных властей. Позже суд принял решение освободить первую ракетку мира из изолятора и вернуть аннулированный документ.

Окончательное решение по визе сербского спортсмена и, соответственно, по его участию в чемпионате Australia Open в Мельбурне зависит от решения министра по делам иммиграции Австралии Алекса Хоука, который обладает полномочиями лично отозвать разрешение на въезд любого иностранца, если посчитает данное лицо угрозой здоровью и безопасности.

Теннис,Новак Джокович,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители