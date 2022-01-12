Австралийские ведущие обозвали Джоковича в прямом эфире

Двое ведущих новостного выпуска на австралийском телеканале обозвали сербского теннисиста Новака Джоковича в прямом эфире. Как сообщает «Взгляд», телеведущие не заметили, что у них включены микрофоны.

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В ходе съемок журналистка сказала своему соведущему, что считает Джоковича «лживой, скользкой падлой, с какой стороны ни посмотри». Тот в ответ согласился с ней, сказав: «Еще какая».

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации.

10 января суд удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Однако позднее стало известно о положительном ПЦР-тесте спортсмена, а его снова задержали.