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9 часов назад

Слушания в суде по делу об аннулировании визы Джоковича отложили

В Австралии федеральный суд отложил запланированное на 15 января заседание по делу об аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича. Напомним, спортсмен решил оспорить решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. Следующее слушание состоится 16 января в 09:30 по местному времени, сообщает ТАСС.

Слушания в суде по делу об аннулировании визы Джоковича отложили
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Накануне Джокович был задержан иммиграционной полицией, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN. Сейчас первая ракетка мира находится в отеле для мигрантов в Мельбурне.

Сербский теннисист прибыл в Австралию ночью 6 января и был задержан, так как не предоставил документы об освобождении от вакцинации. Виза спортсмена была аннулирована.

Позже спортсмен оспорил это решение через суд, однако власти вновь аннулировали его визу.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года Джокович переболел COVID-19.

Теннис,Новак Джокович,CNN,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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