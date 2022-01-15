Слушания в суде по делу об аннулировании визы Джоковича отложили

В Австралии федеральный суд отложил запланированное на 15 января заседание по делу об аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича. Напомним, спортсмен решил оспорить решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. Следующее слушание состоится 16 января в 09:30 по местному времени, сообщает ТАСС.

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Накануне Джокович был задержан иммиграционной полицией, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN. Сейчас первая ракетка мира находится в отеле для мигрантов в Мельбурне.

Сербский теннисист прибыл в Австралию ночью 6 января и был задержан, так как не предоставил документы об освобождении от вакцинации. Виза спортсмена была аннулирована.

Позже спортсмен оспорил это решение через суд, однако власти вновь аннулировали его визу.