Стали известны подробности депортации Джоковича

По информации источника, в субботу 15 января спортсмену предстоит собеседование с иммиграционной службой Австралии. Отмечается, что теннисист будет находиться на свободе до встречи и подачи каких-либо судебных исков.

Теннисиста выдворяют из страны во второй раз, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. 10 января Джоковичу удалось выиграть апелляцию и получить возможность принять участие в турнире Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.