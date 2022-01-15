Джокович проведет ночь в тайном месте перед судом

Сербский теннисист Новак Джокович проведет под стражей в «тайном месте» перед запланированным на воскресенье, 16 января, судом в Австралии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.

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Теннисист проведет ночь с субботы, 15 января, на воскресенье, 16 января, будет находиться под стражей, место пребывания не сообщается.

Также указывается, что стороны австралийского правительства и спортсмена договорились, что Джокович будет в тайном для публики месте для самого игрока и для исключения «медиацирка» вокруг него.

Ранее сообщалось, что иммиграционная полиция Австралии задержала сербского теннисиста в соответствии с решением суда. Эта мера последовала за решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука отозвать визу звезды тенниса в пятницу, 14 января.