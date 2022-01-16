«Никто из нас не заступился за него»

«Я хочу, чтобы Новак, блин, выиграл этот турнир. Это было бы круто. Я хочу пройтись по чёртовому Мельбурн-парку в майке Idemo и с маской Новака на лице. Если бы жителей Мельбурна так не кошмарили с правилами, это не превратилось бы в такую большую проблему. Я понимаю, что у людей есть своё мнение, но меня бесит, что такие люди, как Циципас, Надаль и другие, относятся к нему просто как к Новаку Джоковичу, а не как к человеку. Уверен, я не был тем человеком, который прикрыл бы ему спину, от кого он ожидал поддержки в СМИ. Представьте, как он себя чувствует, наверное, ему нужна хоть какая-то поддержка от других игроков. И он получает её от меня, что за ерунда? Я думаю, что он нам тоже помог. Например, во время лесных пожаров он поддерживал нас, помогал нам. Мне кажется, мы так быстро забываем об этом или СМИ так быстро забывают такие обстоятельства».