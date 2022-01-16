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1 час назад

В Сербии предложили перенести Открытый чемпионат Австралии в Россию

Председатель Теннисного союза Белграда Милан Славкович отреагировал на депортацию серба Новака Джоковича из Австралии, передает ТАСС.

Чемпионат Австралии предложили перенести в Россию после скандала с Джоковичем
Фото: ReutersReuters

«Открытый чемпионат Австралии надо переименовать в Закрытый чемпионат Австралии. Этот турнир надо перенести действительно в свободную страну этого региона. В Китай или Японию. А почему бы и не в Россию?» — сказал Славкович.

«Никто из нас не заступился за него»

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Сербский теннисист уже покинул Австралию.

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Теннис,Новак Джокович,ИТАР-ТАСС,
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