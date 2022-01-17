Грачева проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Варвара Грачева уступила итальянке Лючие Бронцетти в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY EPA-EFE/PETER FOLEY

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу итальянки. В следующем круге Бронцетти сыграет с победителем матча между первой ракеткой австралийкой Эшли Барти и украинкой Лесей Цуренко.

Грачевой 21 год, она занимает 78-е место в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Бронцетти 23 года, она является 142-й ракеткой мира. Итальянка впервые вышла в основную часть турниров Большого шлема