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1 час назад

Теннисистка Грачева проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Варвара Грачева уступила итальянке Лючие Бронцетти в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Грачева проиграла в первом круге Australian Open
Фото: EPA-EFE/PETER FOLEYEPA-EFE/PETER FOLEY

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу итальянки. В следующем круге Бронцетти сыграет с победителем матча между первой ракеткой австралийкой Эшли Барти и украинкой Лесей Цуренко.

Грачевой 21 год, она занимает 78-е место в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Бронцетти 23 года, она является 142-й ракеткой мира. Итальянка впервые вышла в основную часть турниров Большого шлема

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

Теннис,Варвара Грачева,Эшли Барти,Леся Цуренко,
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