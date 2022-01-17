Австралийский журналист назвал Джоковича болваном

Австралийский журналист Пит Шмигель отреагировал на депортацию теннисиста Новака Джоковича из страны. Как сообщает WAToday, он назвал спортсмена болваном.
«Мы очень рады, что с тобой все в порядке и тебя вышвырнули в Дубай. Кто сказал, что юристы — отстой? Назови это жестокой любовью, Джокер. Ты болван. Дурак, который сам этого не понимает», — заявил он.
Также Шмигель обвинил теннисиста в том, что его личные планы оказались важнее здоровья окражающих.
«Ты веселился на вечеринке, как будто это было в Сербии в 1999 году, а потом заразился на ней коронавирусом», — сказал он.
Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации.
10 января суд удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Однако позднее его снова задержали, а 14 января повторно аннулировали визу. Накануне Джоковича депортировали, теперь ему запрещен въезд в Австралию на 3 года.