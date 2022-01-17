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1 час назад

Австралийский журналист назвал Джоковича болваном

Австралийский журналист Пит Шмигель отреагировал на депортацию теннисиста Новака Джоковича из страны. Как сообщает WAToday, он назвал спортсмена болваном.

Австралийский журналист назвал Джоковича болваном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень рады, что с тобой все в порядке и тебя вышвырнули в Дубай. Кто сказал, что юристы — отстой? Назови это жестокой любовью, Джокер. Ты болван. Дурак, который сам этого не понимает», — заявил он.

Также Шмигель обвинил теннисиста в том, что его личные планы оказались важнее здоровья окражающих.

«Ты веселился на вечеринке, как будто это было в Сербии в 1999 году, а потом заразился на ней коронавирусом», — сказал он.

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации.

10 января суд удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Однако позднее его снова задержали, а 14 января повторно аннулировали визу. Накануне Джоковича депортировали, теперь ему запрещен въезд в Австралию на 3 года.

Теннис,Новак Джокович,
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