"Встречен героем": в СМИ обсудили возвращение Джоковича на родину

Во всем мире обсуждают возвращение первой ракетки мира Новака Джоковича в Сербию из Австралии. СМИ разных стран отметили теплую встречу спортсмена на родине, сообщает РИА Новости.
Так, в Wall Street Journal написали, что теннисист был "встречен героем" в Сербии, где его болельщиками являются как сторонники правительства, решительно выступающего за вакцинацию, так и активисты-антипрививочники.
В то же время в New York Times отметили, что Джокович прилетел в теплые объятия своей родной страны, однако его будущее в спорте окутано неопределенностью.
При этом в агентстве Telegraph сообщили, что в Белграде спортсмена встречали болельщики с криками "Ты наш чемпион, Новак!", а также национальными флагами. Тем не менее депортация угрожает планам Джоковича выиграть рекордный 21-й титул Большого шлема.
Напомним, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу запретили играть на Australian Open, а также аннулировали визу из-за медотвода от вакцинации против коронавируса и несоответствия ряда документов и показаний, которые спортсмен дал в суде. В результате в Австралии приняли решение о депортации Джоковича из страны и запрете на въезд в страну спортсмену на 3 года.