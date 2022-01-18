"Встречен героем": в СМИ обсудили возвращение Джоковича на родину

Во всем мире обсуждают возвращение первой ракетки мира Новака Джоковича в Сербию из Австралии. СМИ разных стран отметили теплую встречу спортсмена на родине, сообщает РИА Новости.

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Так, в Wall Street Journal написали, что теннисист был "встречен героем" в Сербии, где его болельщиками являются как сторонники правительства, решительно выступающего за вакцинацию, так и активисты-антипрививочники.

В то же время в New York Times отметили, что Джокович прилетел в теплые объятия своей родной страны, однако его будущее в спорте окутано неопределенностью.

При этом в агентстве Telegraph сообщили, что в Белграде спортсмена встречали болельщики с криками "Ты наш чемпион, Новак!", а также национальными флагами. Тем не менее депортация угрожает планам Джоковича выиграть рекордный 21-й титул Большого шлема.