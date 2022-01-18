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34 минуты назад

Теннисист Медведев прокомментировал депортацию Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об отсутствии серба Новака Джоковича на Australian Open. Его слова передает журналист Мусаб Абид в Twitter.

Медведев прокомментировал депортацию Джоковича
Фото: ReutersReuters

«Отсутствие Джоковича никак не может повлиять на мой подход к турниру, потому что до победы мне предстоит семь сложных матчей. Если сравнивать с Открытым чемпионатом США, где мне удалось его обыграть, там все было так же. До финала у меня было шесть сложных матча с сильными соперниками, которых я должен был обыграть, чтобы выйти в финал, а потом мне предстояло победить Новака», — сказал Медведев.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16 числа был вынужден покинуть страну.

Ранее теннисная федерация Австралии (Tennis Australia) опубликовала новое заявление по делу о депортации Новака Джоковича.

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