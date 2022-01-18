Медведев прокомментировал депортацию Джоковича

«Отсутствие Джоковича никак не может повлиять на мой подход к турниру, потому что до победы мне предстоит семь сложных матчей. Если сравнивать с Открытым чемпионатом США, где мне удалось его обыграть, там все было так же. До финала у меня было шесть сложных матча с сильными соперниками, которых я должен был обыграть, чтобы выйти в финал, а потом мне предстояло победить Новака», — сказал Медведев.