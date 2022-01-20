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1 час назад

Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл литовца Ричардаса Беранкиса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Соревнования проходят в Мельбурне.

Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open
Фото: © AP Photo/Hamish Blair© AP Photo/Hamish Blair

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:0 в пользу россиянина, имеющего пятый номер посева. В следующем круге он сыграет с победителем встречи между хорватом Марином Чиличем и словаком Норбертом Гомбошем.

Рублеву 24 года, он располагается на шестой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.

Беранкису 31 год, он располагается на 93-й строчке мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема литовец не проходил дальше третьего круга.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

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