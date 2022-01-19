Хачанов сыграет с Надалем на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.

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Сегодня россиянин в матче второго круга обыграл французского теннисиста Бенжамена Бонзи в трех партиях 6:4, 6:0, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа и 4 минуты.

Также сегодня на турнире сыграет еще один представитель России Аслан Карацев. Ему будет противостоять американец Маккензи Макдональд. Матч уже начался.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Новак Джокович. В прошлом году в финале он оказался сильнее Даниила Медведева. Сербский теннисист не примет участие в турнире из-за аннулирования его австралийской визы.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев высказался об отсутствии серба Новака Джоковича на Australian Open.