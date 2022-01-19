Джокович приобрел акции компании, разрабатывающей лекарство от COVID

Сербский теннисист Новак Джокович приобрел 80% акций биотехнологической компании QuantBioRes, занимающейся разработкой лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора датской организации.

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При этом он подчеркнул, что компания занимается разработкой лечения, а не вакцины COVID-19. Исследователи QuantBioRes стараются сделать пептид, который будет препятствовать заражению клетки человека коронавирусом. Клинические испытания компания планирует начать в Великобритании уже этим летом.

Ранее Джоковича депортировали из Австралии, куда он прибыл для участия в Открытом чемпионате страны. Ему аннулировали визу за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны.

Спортсмен подал новую апелляцию, но ее отклонили. В понедельник, 17 января, Джокович покинул страну.