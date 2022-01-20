Джокович решил засудить правительство Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович собирается подать в суд против правительства Австралии за «жестокое обращение». Как сообщает The Sun, сумма иска составляет 3,84 млн евро, включая 2,76 млн призовых, которые серб мог выиграть на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации.

10 января суд удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Однако позднее его снова задержали, а 14 января повторно аннулировали визу. Накануне Джоковича депортировали, теперь ему запрещен въезд в Австралию на 3 года.