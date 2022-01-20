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3 часа назад

«Я уже не заразный». Рублев рассказал о своем состоянии

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как себя чувствует после перенесенного ранее коронавируса.

Рублев: «Я уже не заразный»
Фото: ReutersReuters

Спортсмен рассказал, что сейчас у него не происходит тестирования, так как он недавно переболел ковидом.

«Мне нужно было сдать тест на антитела по прилете, я его сдал, он был негативным, и ПЦР-тест я не делал. Может, он все еще показывал бы положительный результат. Но я уже не заразный и не опасный. Так как я переболел, уже не делаю ПЦР-тест», — цитирует Рублева Eurosport.ru.

Australian Open завершится 30 января.

Теннис,Андрей Рублев,Eurosport,
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