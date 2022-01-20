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1 час назад

Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open. Теннисист в матче второго круга обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Медведев вышел в третий круг Australian Open
Фото: GIAMPIERO SPOSITO/GETTY IMAGESGIAMPIERO SPOSITO/GETTY IMAGES

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

115-я ракетка мира Кирьос выполнил 17 подач навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Медведев 31 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал четыре брейк-пойнта из 11. Отметим, что Медведев впервые в карьере обыграл Кирьоса.

Следующим соперником россиянина станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Он одолел француза Ришара Гаске.

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