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38 минут назад

Надаль разобрался с обидчиком Карацева и вышел в четвертьфинал Australian Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 6-м номером, пробился в 1/4 финала турнира. В 1/8 финала он обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:6 (16:14), 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту.

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

5-я ракетка мира Рафаэль Надаль 15 раз подал навылет, реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов и допустил 22 невынужденные ошибки. На счету 69-го номера мирового рейтинга из Франции — 6 эйсов, 1 брейк при 2 брейк-пойнтах и 33 невынужденные ошибки.

За выход в полуфинал Надаль сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Александр Зверев (Германия). Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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