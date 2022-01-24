Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев победил американца Максима Кресси в матче четвертого круга Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. В третьем сете россиянин брал медицинский перерыв из-за болей в спине. За выход в полуфинал турнира Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (девятый номер посева).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 13 титулов под эгидой организации. Россиянин является победителем US Open 2021 года. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.

Кресси 24 года, он располагается на 70-м месте в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах ATP. Выход в четвертый круг Australian Open стал для американца лучшим результатом на турнирах Большого шлема.