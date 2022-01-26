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3 часа назад

Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча продлилась четыре часа 42 минуты и завершилась в пяти сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

В полуфинале россиянин встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В финале турнира победитель матча встретится с лучшим из пары Рафаэль Надаль — Маттео Берреттини.

Australian Open завершится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации из Австралии.

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