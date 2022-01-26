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2 часа назад

В Австралии назвали Медведева главным злодеем в теннисе

Австралийский журналист Алекс Конрад назвал российского теннисиста Даниила Медведева главным злодеем мирового тенниса. Его слова приводит издание Fox Sports.

В Австралии назвали Медведева главным злодеем в теннисе
Фото: ReutersReuters

«Злодейство Медведева началось давно. Особенно ярко это проявилось в матче USTA Challenger в 2016 году, когда он позволил себе комментарии в адрес судьи», — заявил Конрад.

Он напомнил, что тогда россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение. При этом австралиец добавил, что Медведев славится неоднозначными выходками, а негодование болельщиков не оказывает на него положительного влияния.

«Для спорта Медведев может стать антигероем, который крайне необходим современному теннису», — заключил журналист.

Напомним, что ранее Медведев объяснил свои выкрики в матче 1/8 финала на Australian Open против американца Максима Кресси. Он сказал, что начал «говорить в воздух», чтобы немного надавить на оппонента и заставить его ошибаться. При этом свое поведение он назвал недопустимым.

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