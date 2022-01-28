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1 час назад

Медведев сыграет с Надалем в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась в четырех сетах со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Соперником Медведева по финалу Australian Open станет испанец Рафаэль Надаль, который ранее переиграл итальянца Маттео Берреттини. Турнира Большого шлема Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд — 54 000 000 долларов Мужчины. Полуфинал Стефанос Циципас (Греция) — Даниил Медведев (Россия) — 7:6, 4:6, 6:4, 6:1

Медведев сыграет с Надалем в финале Australian Open
Фото: Матч ТВМатч ТВ
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