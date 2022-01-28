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47 минут назад

Медведев прокомментировал выход в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы в полуфинальном матче Australian Open против грека Стефаноса Циципаса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев прокомментировал выход в финал Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рад, что мне удалось снова собраться. В начале третьего сета при счете 15:40 на подаче нашел пару подач, и это вернуло меня в матч», — прокомментировал спортсмен выход в финал турнира. Он добавил, что негативные мысли, которые появлялись по ходу игры, мешали ему.

Полуфинальная встреча прошла в пятницу, 28 января, и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. На счету Медведева — 13 подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта и четыре двойные ошибки. Циципас совершил пять эйсов, два брейк-пойнта, одну двойную ошибку.

Во время полуфинала Медведев вступил в перепалку с судьей. Инцидент произошел во втором сете при счете 4:5 в пользу Циципаса. Медведева возмутило, что отец грека подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — обратился Медведев к судье.

В финале Australian Open-2022 Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч пройдет 30 января, начало — в 11:30 по московскому времени.

Медведев — вторая ракетка мира. На его счету победа в Открытом чемпионате США 2021 года. Надаль занимает пятую строчку мирового рейтинга. Он 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема».

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