Медведев объяснил эпичную победу над канадцем на AO

«У меня нет никаких ни идей, ни мыслей о том, как я это сделал. Все, что я знал, так это то, что нужно подавать. Я показывал не лучший теннис, а он играл невероятно, подавал невероятно. Он просто гонял меня по всему корту, и я не знал, что нужно делать. Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал — а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через мое сознание. Новак — великий чемпион, так же как Рафа и Роджер. И я решил, что заставлю его работать. Если он хочет победить, то должен сражаться до последнего мяча. Даже если я не пройду дальше, то усложню ему следующий матч на турнире. И я сумел поднять свой уровень игры. Я почувствовал, что ход матча меняется, и заиграл лучше», — поделился Медведев на корте своими эмоциями после игры.