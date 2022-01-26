Медведев объяснил эпичную победу над канадцем на AO

Теннисист Даниил Медведев смог пробиться в полуфинал Australian Open. В 1/4 он встретился с Феликсом Оже-Альяссимом, первые два сета спортсмен проиграл сопернику, но в оставшихся трех, продемонстрировав невероятную волю к победе, смог отыграться. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что встреча теннисистов продолжалась 4 часа 42 минуты. Первые два сета со счетом 6:7 и 3:6 вел Оже-Альяссим. Но, начиная с третьего, Медведеву удалось взять себя в руки и отыграться. Российский теннисист завершил оставшиеся сеты со счетом 7:6, 7:5, 6:4.
«У меня нет никаких ни идей, ни мыслей о том, как я это сделал. Все, что я знал, так это то, что нужно подавать. Я показывал не лучший теннис, а он играл невероятно, подавал невероятно. Он просто гонял меня по всему корту, и я не знал, что нужно делать. Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал — а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через мое сознание. Новак — великий чемпион, так же как Рафа и Роджер. И я решил, что заставлю его работать. Если он хочет победить, то должен сражаться до последнего мяча. Даже если я не пройду дальше, то усложню ему следующий матч на турнире. И я сумел поднять свой уровень игры. Я почувствовал, что ход матча меняется, и заиграл лучше», — поделился Медведев на корте своими эмоциями после игры.
За выход в финал теннисист поборется с греком Стефаносом Циципасом. Встреча состоится 28 января.
Напомним, что в 2021 году теннисист смог дойти до финала Australian Open, в котором проиграл сербу Новаку Джоковичу. Действующий чемпион в этот году не принимает участия в турнире из-за визового скандала вследствие медотвода от вакцинации.