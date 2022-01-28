Надаль вышел в финал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил итальянца Маттео Берреттини в полуфинале Australian Open - первого в сезоне турнира Большего шлема.

Фото: EPA-EFE/DAVE HUNT EPA-EFE/DAVE HUNT

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу испанца, посеянного на турнире под шестым номером. Берреттини был посеян под седьмым номером. В финале Надаль сыграет против победителя матча между россиянином Даниилом Медведевым (второй номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (4).

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 89 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. В случае победы на Australian Open Надаль станет единоличным рекордсменом по числу выигранных турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде, опередив серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

Берреттини 25 лет, он занимает седьмое место в мировом рейтинге, на его счету пять титулов под эгидой организации. Лучшим достижением итальянца на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона в 2021 году.