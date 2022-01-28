Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
1 час назад

Надаль победил Берреттини и вышел в финал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил итальянца Маттео Берреттини в полуфинале Australian Open - первого в сезоне турнира Большего шлема.

Надаль вышел в финал Australian Open
Фото: EPA-EFE/DAVE HUNTEPA-EFE/DAVE HUNT

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу испанца, посеянного на турнире под шестым номером. Берреттини был посеян под седьмым номером. В финале Надаль сыграет против победителя матча между россиянином Даниилом Медведевым (второй номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (4).

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 89 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. В случае победы на Australian Open Надаль станет единоличным рекордсменом по числу выигранных турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде, опередив серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

Берреттини 25 лет, он занимает седьмое место в мировом рейтинге, на его счету пять титулов под эгидой организации. Лучшим достижением итальянца на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона в 2021 году.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители