Тарпищев оценил влияние споров с судьёй на игру Медведева

Эмоции — это разрядка. После эмоций, которые выдал Даниил, посмотрите, как он заиграл в последующих сетах! Разрядка пошла ему на пользу. Эмоциями надо правильно управлять и тогда они дадут положительный импульс. Была длинная тирада, споры с судьей, он это все выплеснул, забыл и пошёл играть в свой теннис дальше, — сказал Тарпищев.