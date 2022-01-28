Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
1 час назад

Тарпищев оценил влияние споров с судьёй на игру Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не стал критиковать Даниила Медведева за эмоциональный срыв в полуфинале Australian Open против Стефаноса Циципаса. Он посчитал, что эмоции помогли россиянину победить. Слова Тарпищева приводит Metaratings.ru.

Тарпищев оценил влияние споров с судьёй на игру Медведева
Фото:  Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эмоции — это разрядка. После эмоций, которые выдал Даниил, посмотрите, как он заиграл в последующих сетах! Разрядка пошла ему на пользу. Эмоциями надо правильно управлять и тогда они дадут положительный импульс. Была длинная тирада, споры с судьей, он это все выплеснул, забыл и пошёл играть в свой теннис дальше, — сказал Тарпищев.

По мнению функционера, поведение отца Циципаса, который постоянно подсказывал сыну во время матча, неприемлемо. Судья должен был сделать замечание.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и вышел в финал Australian Open. По ходу матча 25-летний россиянин ругался с судьёй из-за того, что тот не делал замечания сопернику за постоянное общение с отцом.

В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в воскресенье, 30 января.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители