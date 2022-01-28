Эмоциональный срыв Медведева объяснили

Эмоциональный срыв во время полуфинала турнира Australian Open помог российскому теннисисту Даниилу Медведеву одержать победу в матче. Такое мнение высказал президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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«Я считаю, что вообще держать в себе ничего надо. Почему? Потому что эмоции – это разрядка. После эмоций, которые выдал Даниил, посмотрите, как он заиграл в последующих сетах! Разрядка пошла ему на пользу», - заявил Тарпищев Metaratings.ru.

Глава федерации согласился, что поведение отца соперника Медведева Стефаноса Циципаса, который подсказывал сыну перед ударами, было неприемлемым, так же, как и действия судьи, который вовремя не обратил внимание на подсказки.

Напомним, Даниил Медведев по окончании второго сета в полуфинале Australian Open вступил в словесную перепалку с судьей на вышке. Он жестко отчитал судью за то, что тот не обращает внимание на подсказки Циципасу со стороны его отца.

«Как можно быть настолько ужасным судьей в полуфинале турнира большого шлема!» - возмутился российский теннисист.