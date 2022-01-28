Журналисты уличили Джоковича в фальсификации

В BBC провели расследование декабрьских ПЦР-тестов сербского теннисиста Новака Джоковича. Журналисты издания обнаружили в них следы фальсификации.

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Особые сомнения у корреспондентов вызвала нумерация справок спортсмена в системе института общественного здравоохранения Сербии. В BBC отметили, что у тестов с положительным результатом имелись более короткие порядковые номера, чем у отрицательных. Разница между ними была всего два-четыре дня.

При этом справки Джоковича оказались единственными, в которых было замечено данное несходство.

Журналисты издания предположили, что теннисист мог сделать тесты в двух разных лабораториях. Но при проверке оказалось, что в учреждениях, где Джокович делал тесты номера пишут ниже, чем у него вне зависимости от даты сдачи.

BBC попросили прояснить ситуацию у представителей теннисиста и системы здравоохранения Сербии, но пока ответа не получили.