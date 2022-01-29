Оскандалившийся на Australian Open Медведев понес наказание

Штраф в размере $12 тысяч назначен российскому теннисисту Даниилу Медведеву за оскорбление судьи и неприличные жесты в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — Australian Open 2022 года. Об этом рассказал журналист Бен Ротенберг.

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Россиянин выступал против грека Стефаноса Циципаса. Медведев победил соперника со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Матч длился 2 часа 30 минут. Также во время турнира получили штрафы Денис Шаповалов ($15 тыс.) и Стефанос Циципас ($12 тыс.) Эти суммы спортсмены обязаны оплатить после соревнований, пишет Газета.ru.