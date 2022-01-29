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31 минуту назад

Медведев получил штраф $12 тысяч хамство в полуфинале Australian Open

Штраф в размере $12 тысяч назначен российскому теннисисту Даниилу Медведеву за оскорбление судьи и неприличные жесты в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — Australian Open 2022 года. Об этом рассказал журналист Бен Ротенберг.

Оскандалившийся на Australian Open Медведев понес наказание
Фото: ReutersReuters

Эмоциональный срыв Медведева объяснили

Россиянин выступал против грека Стефаноса Циципаса. Медведев победил соперника со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Матч длился 2 часа 30 минут. Также во время турнира получили штрафы Денис Шаповалов ($15 тыс.) и Стефанос Циципас ($12 тыс.) Эти суммы спортсмены обязаны оплатить после соревнований, пишет Газета.ru.

Ранее самый титулованный теннисист в истории России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Даниил Медведев хорошо готов к Australian Open, а отсутствие на турнире первой ракетки мира Новака Джоковича не повлияет на его настрой.

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