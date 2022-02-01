Даниил Медведев — лучший российский теннисист, вторая ракетка мира и победитель US Open-2021. 30 января он был в шаге от второго «Шлема» в карьере, но в финале Australian Open в пятисетовом матче уступил легендарному испанцу Рафаэлю Надалю. Встреча проходила при аншлаге на крупнейшей арене в Мельбурне, и выдалась крайне нервной — во многом потому, что фанаты едва ли не в полном составе болели за испанца. Медведева вообще не очень-то любят, и виной тому — его поведение. Редкий матч с участием россиянина обходится без скандала: то он спорит с судьей на повышенных тонах, то оскорбляет болельщиков, то в гневе ломает ракетки и показывает неприличные жесты... Как Медведев стал одним из сильнейших игроков мира, но вместе с тем заслужил репутацию главного антигероя современного тенниса — разбиралась «Лента.ру».

«Эти болельщики — идиоты, пустоголовые»

Видео дня

На протяжении всего финала Australian Open-2022 в Мельбурне судья на вышке просил публику вести себя тише и не отвлекать спортсменов во время подачи. «Особенно шум мешает мистеру Медведеву», — добавил перед одним из розыгрышей арбитр. Это произошло после того, как во время паузы россиянин нервно обратился к нему: «Не могли бы вы контролировать это? Они идиоты, пустоголовые. Наверное, в их жизни все очень плохо, да?»

Род Лейвер Арена едва ли не в полном составе и правда болела за Надаля. Каждое выигранное россиянином очко сопровождалось громкими охами и свистом с трибун, и особенно это проявлялось в первые два сета, когда у испанца игра практически не клеилась. Рафа переломил ход поединка к концу третьей партии, и фанаты воспряли духом. Любое удачное действие экс-первой ракетки мира встречалось оглушительными аплодисментами.

Медведев без реакции поведение трибун не оставил и решил подыграть им, показывая: «Давайте, давайте, еще громче!»

Англоязычный Twitter во время матча буквально разрывался. «Я вижу Ивана Драго (персонаж серии фильмов "Рокки") в чертовом Медведеве. Он не чувствует и не страдает», «Медведев похож на Джокера. Ментальный монстр», «Боже, я не могу поверить, что Медведев такой глупый», — писали пользователи.

Надаль, если разобраться, фаворитом болельщиков был по двум причинам. Во-первых, он шел к 21-й в карьере победе на турнире «Большого шлема», это абсолютный рекорд в мужском теннисе. Путь 35-летнего испанца к титулу был очень непростым: еще несколько месяцев назад он не играл вовсе, восстанавливался после травмы. Его уже почти списали со счетов: говорили, что время все-таки ушло, крупные победы остались в прошлом, величайшим в «Большой тройке» (лучшие теннисисты Открытой эры: Роджер Федерер, Новак Джокович и Надаль — прим. «Ленты.ру») уже не стать. А тут — финал.

Во-вторых, болеть за Медведева не принято, как бы мощно он ни играл. Публика в большинстве своем не любит россиянина, считает его главным злодеем мирового тенниса. Почему? Медведев этот образ не просто создал сам, но и постоянно его поддерживает.

«Ты тупой? Посмотри на меня! Я тебе говорю!»

Судьям и болельщикам от Медведева достается регулярно. В 2017 году во втором круге Уимблдона Медведев бросил в сторону судейской вышки несколько монет после поражения от бельгийца Рубена Бемельманса, намекнув на продажность арбитра. А годом ранее заработал дисквалификацию за расизм, когда во время матча на челленджере в США против темнокожего американца Дональда Янга подошел к судье, который тоже был темнокожим, со словами: «Я знаю, что вы с ним друзья. Я в этом уверен». После инцидента россиянин, тогда еще не входивший даже в первые две сотни мирового рейтинга, оправдывался, что не имел в виду ничего такого, но доиграть турнир ему не позволили.

Во время матча третьего круга US Open-2019 против испанца Фелисиано Лопеса россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, бросил его на корт и, получив предупреждение от судьи, приказал: «Слезай с вышки. Эй-эй, слезай! Вы все чудилы. Вы все чудилы. Ты не должен сидеть на вышке». Трибуны стали свистеть, а Медведев сначала саркастически поаплодировал им, а потом показал средний палец. В интервью после игры теннисист продолжил провоцировать фанатов: «Спасибо вам всем — ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы не выиграл. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать!» Штраф в итоге составил 40 тысяч долларов, а данное болельщикам обещание россиянин выполнил практически на сто процентов — дошел до финала, проиграв Надалю в пяти сетах.

На сайте The New York Times тогда даже вышла статья: «Даниил Медведев — русский игрок, который троллит US Open»

В первом круге «Ролан Гаррос»-2020, где Даниил играл против венгра Мартона Фучовича, он очень много нецензурно бранился, а после поражения на тай-брейке в порыве злости сломал ракетку. За это Медведев заплатил совокупно 5,5 тысячи долларов.

На US Open того же года Медведев устроил скандал в полуфинале против австрийца Доминика Тима. Россиянин вспылил после того как линейный судья не зафиксировал аут, а судья на вышке запретил использовать видеоповтор, так как Медведев запросил его слишком поздно. Даниил громко ругался с судьей, а также перешел на другую половину корта и получил за это предупреждение. «Ребята, это цирк, что ли, да? Если US Open — это цирк, тогда окей», — сокрушался Медведев. Матч он в итоге проиграл.

Да и перепалка в финале нынешнего АО стала не единственной на турнире. В полуфинальном матче против грека Стефаноса Циципаса россиянина возмутило, что отец соперника подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — обратился спортсмен к арбитру на вышке. Тот на восклицания спортсмена отреагировал сдержанно. Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов.

«Он привлекает людей»

В общем, понятно, чем Медведев заслужил такое отношение — скандальная репутация зарабатывалась годами. Публика, хотя с интересом и следит за его достижениями на корте, не прощает ему бесконечную грубость и несдержанность. Иностранная пресса к Даниилу, конечно, тоже неравнодушна — это помогает формировать неоднозначный образ россиянина. Порой его просто демонизируют, порой — хвалят за смелость и то, что его выходки способствуют популяризации тенниса. Его игра — одна из самых зрелищных в туре, и с этим трудно спорить.

Важно, что единственный сравнимый по одиозности с Медведевым теннисист, австралиец Ник Кирьос, который за карьеру набрал штрафов за неспортивное поведение на несколько сотен тысяч долларов, никогда не играл так эффектно, не поднимался в личном рейтинге так высоко и не завоевывал персональных титулов «Большого шлема».

На корте Медведев и Кирьос встречались совсем недавно: во втором круге австралийского мэйджора россиянин переиграл соперника в четырех партиях. Удивительно, но обошлось без дебошей с обеих сторон

«Он не злодей, а непонятый гений»

Медведев всегда был вспыльчивым, об этом вспоминал еще его бывший тренер Иван Приданкин. На тренировках всегда именно у Даниила из всей группы набиралось больше всех штрафных километров вокруг кортов — наказание за нарушения дисциплины.

В порыве эмоций во время матча юный Даниил мог ломать ракетки, подражая экс-лидеру мирового рейтинга Марату Сафину, а когда его отучили от этого, стал кидать кроссовки. А еще за словом в карман никогда не лез. «Когда происходило что-то, по его мнению, несправедливое, он мог вести себя достаточно грубо. Помню, на командном первенстве Европы из-за поведения Дани чуть не дисквалифицировали всю нашу команду. Ему показалось, что судья не просто ошибся, а допустил умышленную ошибку. Судья ему сказал: "Тебе ничего не светит в карьере, ты ведешь себя безобразно". Даня ответил ему тем же. Пришлось сглаживать ситуацию», — говорил Приданкин. При этом, по его словам, в обычной жизни теннисист был очень вежливым и порядочным. Судя по всему, с тех пор ничего не изменилось.

Сам Даниил частенько признается, что бывает недоволен своим поведением, но сделать с этим ничего не может. Таков его характер, в эмоциях он честен и перед судьями, и перед фанатами. Так что Медведев платит штрафы и извиняется, а потом попадает в сводки новостей из-за новой выходки. Такая манера уже не просто стала частью его имиджа, но рычагом, запускающим в нем способность возвращаться в игру даже после пары отданных сетов. Не раз сломанная ракетка или выкрики в адрес судьи становились ключевым моментом матча: Медведев заводился, собирался с мыслями и побеждал.