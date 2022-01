«Эти болельщики — идиоты, пустоголовые»

Даниил Медведев — лучший российский теннисист, вторая ракетка мира и победитель US Open-2021. 30 января он был в шаге от второго «Шлема» в карьере, но в финале Australian Open в пятисетовом матче уступил легендарному испанцу Рафаэлю Надалю . Встреча проходила при аншлаге на крупнейшей арене в Мельбурне , и выдалась крайне нервной — во многом потому, что фанаты едва ли не в полном составе болели за испанца. Медведева вообще не очень-то любят, и виной тому — его поведение. Редкий матч с участием россиянина обходится без скандала: то он спорит с судьей на повышенных тонах, то оскорбляет болельщиков, то в гневе ломает ракетки и показывает неприличные жесты... Как Медведев стал одним из сильнейших игроков мира, но вместе с тем заслужил репутацию главного антигероя современного тенниса — разбиралась «Лента.ру» .

Во время матча третьего круга US Open-2019 против испанца Фелисиано Лопеса россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, бросил его на корт и, получив предупреждение от судьи, приказал: «Слезай с вышки. Эй-эй, слезай! Вы все чудилы. Вы все чудилы. Ты не должен сидеть на вышке». Трибуны стали свистеть, а Медведев сначала саркастически поаплодировал им, а потом показал средний палец. В интервью после игры теннисист продолжил провоцировать фанатов: «Спасибо вам всем — ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы не выиграл. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать!» Штраф в итоге составил 40 тысяч долларов, а данное болельщикам обещание россиянин выполнил практически на сто процентов — дошел до финала, проиграв Надалю в пяти сетах.

На сайте The New York Times тогда даже вышла статья: «Даниил Медведев — русский игрок, который троллит US Open»