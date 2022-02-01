Карацев высказался о критике Медведева в адрес зрителей AO

«Как по мне, это нормально (то, что большинство зрителей поддерживали Надаля. — Прим. «Чемпионата»). Надаль вернулся, не играл почти полгода. Разумеется, болельщики поддерживали его. Да, я понимаю, когда болельщики пытаются тебя отвлечь во время подачи, это беспокоит, но рано или поздно Дании