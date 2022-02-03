Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта подлинность документов Джоковича о перенесенном COVID

Государственная прокуратура Сербии отвергла предположения о том, что теннисист Новак Джокович использовал фальшивые документы о перенесенном коронавирусе для въезда в Австралию. Об этом сообщает The Guardian.

Прокуратура получила запрос о возбуждении уголовного дела в отношении неназванных лиц, которые якобы подделали два сертификата ПЦР для Джоковича. В запросе утверждалось, что спортсмен пытался использовать поддельные документы об освобождении от вакцинации по медицинским показаниям для въезде в Австралию.

Журналы Der Spiegel и BBC Newa ранее сообщали о расхождениях в серийных номерах тестов, которые Джокович сделал перед поездкой, и предположили, что речь может идти о нарушениях.

«Прокуратура действовала в соответствии с регламентом, были проведены проверки, и было установлено, что Новак Джокович несколько раз проходил тестирование и что справки о результатах тестирования от 16 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года действительны», - сообщили в прокуратуре.

Джокович был депортирован из Австралии и не смог выступить на Australian Open. Власти страны дважды за 11 дней аннулировали его визу.

Требование об обязательной вакцинации от коронавируса для въезда в Австралию распространялось и на участников Australian Open. Организаторы турнира заявили, что Джокович получил освобождение от вакцинации по медицинским показаниям и может въехать в страну. Однако вечером 5 января теннисиста задержали на паспортном контроле в аэропорту Мельбурна. СМИ писали, что его команда запросила тип визы, который не распространяется на получивших медицинский отвод людей.

«Почему вы над ним издеваетесь?» Джокович задержан в Австралии

Позже пограничники заявили, что виза Джоковича аннулирована, так как он «не предоставил надлежащих доказательств, необходимых для въезда». Спортсмен обжаловал это решение в суде и выиграл. Рассмотрения апелляции он ждал в отеле для беженцев.

Позже выяснилось, что он не упомянул в декларации о визите в Испанию в предыдущие две недели. 14 января власти Австралии повторно аннулировали визу спортсмена и запретили ему въезд на три года. Министр иммиграции заявил, что история Джоковича могла спровоцировать антипрививочные настроения в стране.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители