Государственная прокуратура Сербии отвергла предположения о том, что теннисист Новак Джокович использовал фальшивые документы о перенесенном коронавирусе для въезда в Австралию. Об этом сообщает The Guardian.

Прокуратура получила запрос о возбуждении уголовного дела в отношении неназванных лиц, которые якобы подделали два сертификата ПЦР для Джоковича. В запросе утверждалось, что спортсмен пытался использовать поддельные документы об освобождении от вакцинации по медицинским показаниям для въезде в Австралию.

Журналы Der Spiegel и BBC Newa ранее сообщали о расхождениях в серийных номерах тестов, которые Джокович сделал перед поездкой, и предположили, что речь может идти о нарушениях.

«Прокуратура действовала в соответствии с регламентом, были проведены проверки, и было установлено, что Новак Джокович несколько раз проходил тестирование и что справки о результатах тестирования от 16 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года действительны», - сообщили в прокуратуре.

Джокович был депортирован из Австралии и не смог выступить на Australian Open. Власти страны дважды за 11 дней аннулировали его визу.

Требование об обязательной вакцинации от коронавируса для въезда в Австралию распространялось и на участников Australian Open. Организаторы турнира заявили, что Джокович получил освобождение от вакцинации по медицинским показаниям и может въехать в страну. Однако вечером 5 января теннисиста задержали на паспортном контроле в аэропорту Мельбурна. СМИ писали, что его команда запросила тип визы, который не распространяется на получивших медицинский отвод людей.

Позже пограничники заявили, что виза Джоковича аннулирована, так как он «не предоставил надлежащих доказательств, необходимых для въезда». Спортсмен обжаловал это решение в суде и выиграл. Рассмотрения апелляции он ждал в отеле для беженцев.