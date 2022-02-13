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Олимпиада-2022
45 минут назад

Оже-Альяссим в двух сетах обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Роттердаме

Чемпионат.comиещё 8

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира ATP-500, который проходил в Роттердаме (Нидерланды). В финале соревнований он уверенно обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Оже-Альяссим выиграл турнир в Роттердаме
Фото: ReutersReuters

Матч закончился со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Четвёртая ракетка мира Циципас выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал три брейк-пойнта из шести.

Оже-Альяссим выиграл первый титул в карьере. Ранее он потерпел поражения в восьми финалах.

В прошлом году турнир в Роттердаме выиграл россиянин Андрей Рублёв. В этот раз он уступил Оже-Альяссиму в полуфинале.

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