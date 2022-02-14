Рублев поднялся на 36 строчек в чемпионской гонке ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала новую версию чемпионской гонки.
Лидером списка остался испанец Рафаэль Надаль. Вторую строчку сохранил за собой россиянин Даниил Медведев. На с 5-го на 3-е место поднялся канадец Феликс Оже-Альяссим.
Наибольшего прогресса среди россиян на прошлой неделе добился Андрей Рублев, благодаря выходу в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды) переместившийся с 62-й на 26-ю строчку.
Аслан Карацев опустился с 15-й на 19-ю строчку, Карен Хачанов сохранил 21-е место.
ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ATP ОТ 14 ФЕВРАЛЯ:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2 250
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1 495
3 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1 250
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1 080
5 (4). Маттео Берреттини (Италия) — 765
6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 650
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 610
8 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 550
9 (9). Александр Зверев (Германия) — 470
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 440…
19 (15). Аслан Карацев — 340…
21 (21). Карен Хачанов — 330…
26 (62). Андрей Рублев (все — Россия) — 270.