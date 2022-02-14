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1 час назад

Рублев поднялся на 36 строчек в чемпионской гонке ATP

Матч ТВиещё 6

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала новую версию чемпионской гонки.

Рублев поднялся на 36 строчек в чемпионской гонке ATP
Фото: ReutersReuters

Лидером списка остался испанец Рафаэль Надаль. Вторую строчку сохранил за собой россиянин Даниил Медведев. На с 5-го на 3-е место поднялся канадец Феликс Оже-Альяссим.

Наибольшего прогресса среди россиян на прошлой неделе добился Андрей Рублев, благодаря выходу в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды) переместившийся с 62-й на 26-ю строчку.

Аслан Карацев опустился с 15-й на 19-ю строчку, Карен Хачанов сохранил 21-е место.

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ATP ОТ 14 ФЕВРАЛЯ:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2 250

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1 495

3 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1 250

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1 080

5 (4). Маттео Берреттини (Италия) — 765

6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 650

7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 610

8 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 550

9 (9). Александр Зверев (Германия) — 470

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 440…

19 (15). Аслан Карацев — 340…

21 (21). Карен Хачанов — 330…

26 (62). Андрей Рублев (все — Россия) — 270.

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