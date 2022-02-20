Рублев выиграл турнир в Марселе

Россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Оже-Альяссим имел третий номер посева.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, россиянин выиграл девятый титул под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Оже-Альяссиму 21 год, он располагается на девятой строчке рейтинга ATP, на его счету один титул под эгидой организации. В 2022 году в составе сборной Канады теннисист стал победителем Кубка ATP. Лучший результат канадца на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2021 года.