Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
Олимпиада-2022
39 минут назад

Теннисист Рублев об украинцах: все мы вместе в это время

Газета.Ru

Российский теннисист Андрей Рублев, который в паре вместе с украинцем Денисом Молчановым выиграл турнир в Марселе, высказался об отношениях между странами.

Теннисист Рублев об украинцах: все мы вместе в это время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы нормальные люди. Мы не в политике, а в спорте. Спорт нас объединяет. Болельщики поддерживают свои команды и игроков. В конце концов, все мы вместе в это время», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Рублев выиграл турнир в Марселе

В финальном матче Рублев и Молчанов обыграли японско-южноафриканскую пару Бен Маклахлан/Равен Класен. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры – 2022 прошли с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх было разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос немецкого журналиста о напряженных отношениях между Россией и Украиной.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители