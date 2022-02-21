Российский теннисист Рублев объяснил выступление в паре с украинцем

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в паре с украинцем Денисом Молчановым на турнире в Марселе. Его слова приводит Twitter-аккаунт Tennis_Majors.
«Мы обычные люди, мы не политики. Мы занимаемся спортом, а спорт сближает людей. Мы все вместе. Все просто. Мир всем», — ответил Рублев на вопрос журналистов о том, каково ему было выступать с Молчановым на фоне обострения отношений между Россией и Украиной.
Теннисисты 20 февраля одержали победу в парном турнире в Марселе. В финале они выиграли со счетом 4:6, 7:5 и 10:7 у южноафриканца Равена Клаасена и новозеландца Бена Маклаклена. Также в воскресенье Рублев получил личный титул на турнире, победив Феликса Оже-Альяссима.