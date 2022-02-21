Российский теннисист Рублев объяснил выступление в паре с украинцем

«Мы обычные люди, мы не политики. Мы занимаемся спортом, а спорт сближает людей. Мы все вместе. Все просто. Мир всем», — ответил Рублев на вопрос журналистов о том, каково ему было выступать с Молчановым на фоне обострения отношений между Россией и Украиной.