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1 час назад

Российский теннисист Рублев объяснил выступление в паре с украинцем

Елена Прошина

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в паре с украинцем Денисом Молчановым на турнире в Марселе. Его слова приводит Twitter-аккаунт Tennis_Majors.

Российский теннисист Рублев объяснил выступление в паре с украинцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обычные люди, мы не политики. Мы занимаемся спортом, а спорт сближает людей. Мы все вместе. Все просто. Мир всем», — ответил Рублев на вопрос журналистов о том, каково ему было выступать с Молчановым на фоне обострения отношений между Россией и Украиной.

Теннисисты 20 февраля одержали победу в парном турнире в Марселе. В финале они выиграли со счетом 4:6, 7:5 и 10:7 у южноафриканца Равена Клаасена и новозеландца Бена Маклаклена. Также в воскресенье Рублев получил личный титул на турнире, победив Феликса Оже-Альяссима.

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