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1 час назад

У американского теннисиста случились судороги обеих ног во время матча

Lenta.ruиещё 2

У американского теннисиста случились судороги обеих ног во время матча
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американский теннисист Стефан Козлов был вынужден обратиться за медицинской помощью во время матча против болгарина Григора Димитрова на турнире ATP в Акапулько. Видео эпизода опубликовано в аккаунте Tennis TV в Twitter.

Во втором сете у спортсмена начались судороги обеих ног. Врачи оказали помощь Козлову, после чего он смог продолжить встречу. Она завершилась победой американца со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа и 21 минуту. Спортсмен вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и соотечественником Денисом Кудлой.

24-летний Козлов занимает 130-е место в рейтинге ATP. 30-летний Димитров находится на 33-й позиции.

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