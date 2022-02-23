Медведев вышел во второй круг турнира в Акапулько

Посеянный под первым номером российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика) встречался с представителем Франции Бенуа Пэром. Игра прошла на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес» на центральном корте и завершилась победой Медведева со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минута.
Во втором круге Даниилу Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Алекс Эрнандес (Мексика, WC) – Пабло Андухар (Испания, SR).
Призовой фонд турнира в Акапулько составляет более $ 1,6 млн.
Медведев — чемпион US Open 2021 года и второй номер рейтинга ATP.