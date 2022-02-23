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1 час назад

Александр Зверев дисквалифицирован на турнире в Акапулько из-за агрессивного поведения

Чемпионат.comиещё 4

Теннисист Александр Зверев, представляющий Германию, был дисквалифицирован на турнире ATP в Акапулько после того, как не сдержал эмоций и несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в парном матче.

Зверев дисквалифицирован в Акапулько из-за агрессивного поведения
Фото: ReutersReuters

В среду Зверев в паре с бразильцем Марсело Мело уступил дуэту Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара в 1/8 финала турнира со счетом 2:6, 6:4, 6:10.

После игры 24-летний немец подошел к судье и нанес несколько ударов ракеткой по вышке. Он также высказал резкое недовольство работой арбитра. После этого Зверев отдал сломанную ракетку юному болельщику и покинул корт. Санкции директоратом турнира были приняты незамедлительно, и Александр был отстранён от дальнейшего участия в турнире, сообщает официальный «твиттер» АТР.

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