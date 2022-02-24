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2 часа назад

Россиянин Даниил Медведев впервые станет первой ракеткой мира и обойдёт Новака Джоковича

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это произошло после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).

Россиянин Даниил Медведев впервые станет первой ракеткой мира
Фото: HECTOR VIVAS/GETTY IMAGESHECTOR VIVAS/GETTY IMAGES

Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, сегодня, 24 февраля, одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счётом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

На момент написания новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга, обойдя Джоковича, который потерял 410 баллов из-за раннего поражения в Дубае (8465).

Медведев стал 27-м в истории лучшим теннисистом планеты. Джокович лидировал в рейтинге 361 неделю, что является рекордом.

Ранее рейтинг ATP возглавляли только два теннисиста из России — Евгений Кафельников и Марат Сафин.

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