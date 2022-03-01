Международная федерация тенниса отстранила РФ от соревнований

«Международная федерация тенниса (ITF) осуждает вторжение России в Украину (военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)) и содействие ей со стороны Беларуси. В дополнение к отмене всех мероприятий ITF в этих странах, правление ITF приняло решение о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси в совете ITF и участия в международных командных соревнованиях ITF до дальнейшего уведомления. ITF поддерживает тесные контакты с Федерацией тенниса Украины и выражает солидарность народу Украины», — говорится в заявлении.