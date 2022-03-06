Теннисист Медведев объяснил отказ от российского флага

«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры. В данный момент единственная возможность продолжать — это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера — временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — заявил Медведев.