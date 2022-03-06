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3 часа назад

Теннисист Даниил Медведев объяснил, почему отказался от российского флага

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По его словам, это единственная возможность представлять страну и продолжать карьеру в ближайшее время.

Теннисист Медведев объяснил отказ от российского флага
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сообщил РИА Новости.

«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры. В данный момент единственная возможность продолжать — это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера — временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — заявил Медведев.

Теннисист Медведев убрал флаг РФ из профиля в Instagram

Во вторник ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о допуске российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Позднее Медведев и другой российский теннисист, 25-й номер мирового рейтинга Карен Хачанов убрали с личных страниц в Instagram флаги России.

Теннис,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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