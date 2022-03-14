Калинская и Касаткина проиграли на турнире в Индиан-Уэллсе

Анна Калинская не смогла преодолеть третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Российская теннисистка уступила румынке Соране Кирстя в трех партиях.

Прекратила борьбу на турнире и Дарья Касаткина, уступившая немке Анжелик Кербер в двух партиях. Касаткина за чуть более один час матча отдала шесть геймов на своей подаче.