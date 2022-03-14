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1 час назад

Калинская и Касаткина проиграли на турнире в Индиан-Уэллсе

Матч ТВМатч ТВиещё 1

Анна Калинская не смогла преодолеть третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Российская теннисистка уступила румынке Соране Кирстя в трех партиях.

Калинская и Касаткина проиграли на турнире в Индиан-Уэллсе
Фото: ReutersReuters

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Россиянка совершила 12 двойных ошибок и по ходу матча проиграла 12 геймов подряд.

В 1/8 финала Кирстя встретится с Симоной Халеп (Румыния).

Прекратила борьбу на турнире и Дарья Касаткина, уступившая немке Анжелик Кербер в двух партиях. Касаткина за чуть более один час матча отдала шесть геймов на своей подаче.

В следующем круге Кербер встретится с Игой Свентек из Польши.

Теннис,Анна Калинская,Анжелик Кербер,Симона Халеп,Дарья Касаткина,
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