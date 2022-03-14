Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
42 минуты назад

Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 4

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что мужская сборная России по теннису не будет допущена к участию в Кубке Дэвиса 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса
Фото: ReutersReuters

В сообщении говорится, что женская теннисная сборная России отстранена от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Вместо российских теннисистов и теннисисток в данных турнирах выступят сборная Сербии и сборная Австралии, соответственно.

В ITF добавили, что от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг отстранены также теннисисты из Белоруссии.

Мужская сборная России по теннису является действующим обладателем Кубка Дэвиса, женская - Кубка Билли Джин Кинг, сообщает RT.

Теннис,Билли Джин,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители