Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что мужская сборная России по теннису не будет допущена к участию в Кубке Дэвиса 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

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В сообщении говорится, что женская теннисная сборная России отстранена от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Вместо российских теннисистов и теннисисток в данных турнирах выступят сборная Сербии и сборная Австралии, соответственно.

В ITF добавили, что от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг отстранены также теннисисты из Белоруссии.